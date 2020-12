Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 17:55 Uhr

Diese Straßen müssen evakuiert werden

Folgende Abschnitte in Hilgert sind am kommenden Sonntag von der Evakuierung betroffen und müssen bis 9 Uhr geräumt sein: Die gesamten Straßenzüge Wiesenweg, Südstraße und Im Borngarten sowie folgende Hausnummern in den Straßen Am Sportplatz 1-5, Waldstraße 1-15, Im Auengarten 1-3, Schulstraße 14-26, Höhenstraße 1-10, Rheinstraße 2,4,6 und 9, Hauptstraße 2-25 sowie die Pfeifenbäckerhalle, die Grillhütte und der Sportplatz in Hilgert. Die Bevölkerung wird gebeten, vor dem Verlassen der Häuser alle Fenster und Türen zu verschließen. Bewohner, die dies nicht selbstständig können, sollen sich auf jeden Fall bis Freitag, 18.