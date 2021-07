Plus

Über die Verwendung der Fördermittel des zehnten Aufrufs der Leader-Region im rheinland-pfälzischen Teil des Welterbes Oberes Mittelrheintal wurde in der jüngsten Sitzung am 5. Juli entschieden. In einer Pressemitteilung hat die Lokale Arbeitsgruppe die einzelnen Projekte aufgelistet.