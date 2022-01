Dies wünscht sich VG-Wehrleiter Nils Heidrich für das Jahr 2022

Auch sollte es Ziel sein, spätestens im Sommer die kameradschaftspflegenden Elemente wiederbeleben zu können. „Denn nur durch eine gute Kameradschaft gelingt es uns auf Dauer, den Bürgern ein ansprechendes Hobby anbieten zu können, das neben dem eigenen Spaßfaktor auch zur Sicherheit unserer Gesellschaft beiträgt“, sagt Nils Heidrich. Interessierte Bürger sind jederzeit dazu eingeladen, die Feuerwehren in ihren Heimatgemeinden zu unterstützen.

Heidrich appelliert an alle: „Schließen Sie sich uns an, und werden Sie Mitglied der Feuerwehr unserer Verbandsgemeinde. Sie helfen mit diesem Engagement nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern erleben eine tolle Kameradschaft in einem interessanten und abwechslungsreichen Hobby.“