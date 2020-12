Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 18:07 Uhr

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ortschefin eingereicht Dr. Uli Jungbluth aus Selters, der sich mit Paul Nagelkrämer aus Müschenbach für die Umbenennung der dortigen Paul-Dickopf-Straße einsetzt, hat gegen die Müschenbacher Ortsbürgermeisterin Birgitta Käckermann eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht – wegen „undemokratischer, aktiver Untätigkeit“, wie er in einem Schreiben an Landrat Achim Schwickert begründet. Käckermann hat den Eingang der Beschwerde gegen sie bestätigt, weist diese jedoch konsequent zurück.