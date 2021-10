Die Wettkampftermine des Wissener SV

9. Oktober, 15 Uhr: Wissener SV – SSG Kevelaer (in Gelsenkirchen); 10. Oktober, 11 Uhr: SB Freiheit Osterode – Wissener SV (in Gelsenkirchen); 23. Oktober, 15 Uhr: SV Kamen – Wissener SV (in Weißandt-Gölzau); 24. Oktober, 13 Uhr: SV Gölzau – Wissener SV; 6. November, 16.30 Uhr: SV Petersberg – Wissener SV (in Kevelaer-Hüls);