Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 17:37 Uhr

Die Westerwälder Gespräche – Eine Kulturreihe mit Tradition

Die „Westerwälder Gespräche“ haben eine lange Geschichte in der heimischen Region. Bereits 1985 von Heinz Fischer am Westerburger Gymnasium begründet, waren im Rahmen der Veranstaltungsreihe in den vergangenen Jahren zahlreiche hochkarätige Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Politik, Medien und Wissenschaft zu Gast im Westerwald.