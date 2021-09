Die Waldstrategie 2050

Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft soll die Waldstrategie 2050 die Wälder an den Klimawandel anpassen, die Biodiversität schützen, eine nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen sowie den Wald als Erholungsort sichern. Dazu sollen Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel gefördert werden, die Klimaschutzleistung der Wälder soll honoriert werden. Man will naturnahe Wälder ausbauen.