Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 16:20 Uhr

Doch dann müssen die Stämme genau 11,80 lang sein, damit sie in die Seecontainer passen, und sollen am Ende noch 22 Zentimeter Durchmesser haben. Doch was soll dann mit dem ganzen Rest passieren? Zudem ist oft schnelles Handeln gefragt. Liegen die Bäume im Sommer länger am Weg, trocknen sie rasend schnell au. Durch Trockenrisse verliert das dann Holz schnell an Wert. mm