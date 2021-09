Die Verkaufsstellen

in Alsdorf: Friseursalon Thomas; in Betzdorf: Buchhandlung Mankel Muth, Bürgerbüro, Buchhandlung Helga Krusch, Gerd Bäumer (Schützenstraße 61), Hubert Bleeser (Amselweg 11), Karl-Heinz Brato (Mittelstraße 18), Werner Böckling (Karlstraße 43), Werner Hollmann (Karl-Stangier-Straße 8), Petra Jäger (Elisabethstraße 13), Karl-Heinz Mohr (In der Hüll 21), Heiner Pfesdorf (Nizzaweg 14), Hans Schmidt (Sebastian-Kneipp-Straße2), Heinz Stock (Lasdorferstraße 11); in Scheuerfeld: Reiner Hollmann (Am Rundstück 11), in Wallmenroth: Christa Holschbach (Schladeweg 38), in Kirchen: Gangolf Hof (Schützenstraße 6).