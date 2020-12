Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 11:25 Uhr

Die UN-Kinderrechtskonvention

Sie klingen abstrakt, die Artikel, die in der UN-Kinderrechtskonvention formuliert sind. Und sie klingen außerdem in vielerlei Hinsicht so selbstverständlich, als müsste man darüber gar nicht nachdenken. Dabei sind Recht auf Bildung, Recht auf Familie oder Freizeit für Kinder in vielen Regionen der Welt alles andere als selbstverständlich – und auch in unserer Gesellschaft gibt es viele Kinder, die beispielsweise nicht mit ihren Eltern zusammenleben können oder die nicht vor Gewalt oder Verwahrlosung geschützt sind.