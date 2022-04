Bayern

Die Top-Infos zum 29. Spieltag in der Fußball-Bundesliga

Augsburg: Warmspielen für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal und wichtige Zähler im Titelkampf einfahren – so wollen die Münchner die Partie angehen. Niklas Süle und Leon Goretzka sollen von Beginn an spielen. „Wir werden gegen Augsburg viele Dinge probieren, die auch am Dienstag wichtig sein werden“, sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann.