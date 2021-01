Das TMA-Projekt ist ein Baustein in der Strategie der Landesregierung zur Stärkung von Hausärztinnen und Hausärzten im ländlichen Raum.

Im Rahmen des Projektes wird den Arztpraxen das Equipment zur Verfügung gestellt. Das TMA Technikpaket beinhaltet ein Tablet, eine App zur Datenerfassung sowie verschiedene Messgeräte. Eine speziell geschulte Telemedizin-Assistenz kann mit dieser Ausrüstung Hausbesuche übernehmen und unter anderem verschiedene Vitalparameter digital erfassen und direkt an die Arztpraxis übermitteln. Bei Bedarf kann sie per Video mit dem Hausarzt in Kontakt treten. Zur Unterstützung der Mobilität der TMA besteht zudem die Möglichkeit, ein E-Auto zu leasen.

Das Projekt wird vom Hausärzteverband, der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), allen gesetzlichen Krankenkassen mit Versicherten in Rheinland-Pfalz, der Landesärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft der Patientenorganisationen als Projektpartner unterstützt. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Im Anschluss wird das TMA-Projekt wissenschaftlich evaluiert.