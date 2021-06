In Bleche aus eloxiertem Aluminium werden mit höchster Präzision Löcher gestanzt. Das innerhalb der Stanzungen verbleibende Metall wird dann in unterschiedliche Winkel gebogen. Dadurch entstehen beim Betrachten mosaikartige Bilder, die sich je nach Betrachtungswinkel und Beleuchtung dynamisch zu verändern scheinen.

Das Unternehmen ASAS fertigt und vertreibt diese Technik exklusiv in Europa und Asien. Wer selbst an einer solchen Installation interessiert ist, kann sich an Fred Häring wenden. Er ist per E-Mail fred.haering@asastr.com und telefonisch unter 0163/681 28 05 zu erreichen.