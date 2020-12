Trier

Eine Woche nach der Amokfahrt in Trier ist in der Stadt die Trauer überall gegenwärtig. Die Kerzen brennen großflächig weiter, am zentralen Trauerort an der Porta Nigra, aber auch als Lichterinseln in der Fußgängerzone – an jenen Stellen, an denen der Amokfahrer vergangene Woche fünf Menschen tötete. Wie am Hauptmarkt, an dem ein Baby und dessen Vater starben, oder in der Simeonstraße, wo eine Studentin (25) in den Tod gerissen wurde.