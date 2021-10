Die Tage nach der Wahl: Klöckner gibt sich zugeknöpft

Plus

Die unterlegene CDU-Direktkandidatin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erreichten wir am Montag zwischen zwei Terminen am Telefon für ein kurzes Gespräch; sie war hörbar in Eile. Wie Klöckner die Stimmung der Christdemokraten vor den Sondierungsgesprächen einschätzt? „Dazu will ich nichts sagen.“ Die Geschlossenheit der Union sei ihr wichtig und ebenso, dass nun auch in Ruhe gearbeitet werden könne. „Wir haben Stillschweigen vereinbart, und daran halte ich mich“, erklärt sie auf Nachfrage.