Die Struktur: Clubs und Distrikte

Die überkonfessionelle und nicht parteipolitisch gebundene Nicht-Regierungsorganisation Inner Wheel ist zum einen unter dem Dachverband International Inner Wheel auf nationaler Ebene organisiert, es finden regelmäßige Deutschlandtreffen und Weltkonferenzen statt. Zum anderen ist sie länderübergreifend in Distrikte mit unterschiedlich vielen Clubs gegliedert. So gehört der IWC Loreley-Nastätten zum Distrikt 86, einem von insgesamt sieben Distrikten in Deutschland.