Immer wieder dringen weiße Männer an der Grenze zwischen Arizona und New Mexiko in das Gebiet der Indianer. Ein Friedensvertrag muss her, wäre da nicht der Häuptling der Komantschen mit seinem blinden Hass dem weißem Mann gegenüber. Tokvi Kava, der Schwarze Mustang, plant mit den Komantschen einen Überfall auf das Eisenbahnlager Firewood Camp und versucht, den Sohn seines Bruders Juwaruwa, Ik Senanda, für das hinterhältige Vorhaben zu gewinnen.