Die Spenden Die sagenhafte Spendensumme von mehr als 11 000 Euro setzt sich zusammen aus den Anmeldegebühren der 57 Fahrer sowie weiteren Privatspenden. So steuerte etwa die Emmerzhausener Firma Mudersbach 1000 Euro bei; ferner waren Rudolf Ratz und Gerd Mudersbach – wie bei jeder Motorradhoffnungstour – durch die Ortschaften getingelt und hatten bei verschiedenen Geschäften angefragt, ob auch sie etwas in den Topf geben würden. Dieses Jahr ging das Geld das erste Mal an das Burbacher Kinderzuhause und das Kinderhospiz Olpe.

Zuvor wurde unter anderem an den Kinderschutzdienst, an eine Rheumaklinik und die Kinderkrebshilfe Gieleroth gespendet. Sonst kamen Summen um die 2000 Euro zusammen. „Die 11.000 Euro waren dieses Jahr also ein riesiger Erfolg“, so Ratz und Mudersbach. lör