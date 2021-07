Die richtige Verhaltensweise bei Wildwechsel Wenn plötzlich ein Tier auf die Straße läuft, sollte man bei fehlender Zeit, statt auszuweichen, besser abblenden und nach einem Blick in die Spiegel kontrolliert bremsen. Wenn der Bremsweg nicht reicht, kein Ausweichmanöver riskieren. Der kontrollierte Zusammenstoß mit dem Tier führt höchst wahrscheinlich zu geringeren Folgen.

Ein unkontrolliertes Ausweichmanöver erhöht das Unfallrisiko, besonders wenn man in den Gegenverkehr gerät oder am Baum landet. Verkehrsexperten sagen: Je geringer die gefahrene Geschwindigkeit, desto größer ist die Chance, noch rechtzeitig vor dem Wildtier zum Stehen zu kommen. Der Autofahrer hat durch die Fahrgeschwindigkeit Einfluss auf die potenzielle Unfallschwere, sprich den Aufprall des Tieres am Auto und den dadurch entstehenden Schaden. Bereits bei 50 km/h kann ein Verkehrsteilnehmer einen Wildunfall nicht verhindern, wenn ein Wildtier direkt vor dem Fahrzeug auf die Straße springt. Aber: Wer zum Beispiel Tempo 80 statt 100 fährt, verkürzt den Bremsweg bereits um 25 Meter.