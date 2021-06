Die Regeln für Besucher

Wegen der Corona-Pandemie gelten in diesem Jahr andere Bedingungen als sonst. So sollen alle Auftritte zunächst als Freiluftveranstaltung mit einer variablen Bestuhlung für höchstens 100 Besucher im Englischen Garten stattfinden. Im Falle weiterer Lockerungen gibt es an der Abendkasse kurzfristig mehr Tickets.