Mit Zuversicht blickt Volker Boch auf die Stichwahl am 30. Januar. „Ich bin sehr dankbar für die große Unterstützung, die ich als unabhängiger Kandidat am Sonntag erfahren durfte“, sagt Volker Boch. Der Laubacher erhielt insgesamt 11.124 Stimmen. „Für mich ist dieses Ergebnis Bestätigung und eine große Motivation. Jetzt hoffe ich auf eine hohe Beteiligung der Bürger an der Stichwahl.“