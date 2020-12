Archivierter Artikel vom 14.08.2020, 14:15 Uhr

Die Partnerstadt

Nyabitekeri liegt im Südwesten Ruandas in der westlichen Provinz auf einer Landzunge, die weit in den Kivusee zur Grenze zum Kongo hineinreicht. Die Aussicht ist durch die zum See flach auslaufenden Hügel atemberaubend schön. Hinzu kommen die riesigen Teeplantagen und die Naturwälder, die die Landschaft prägen.