Archivierter Artikel vom 16.09.2020, 09:40 Uhr

Die Herbstausstellung der Galerie Handwerk, Rizzastraße 22–24, ist an den drei Markttagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Schau läuft bis zum 23. Dezember von 11 bis 17 Uhr. Ab Mitte November wird es erweiterte Öffnungszeiten geben: montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen).