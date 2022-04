Die Öffnungszeiten Das Street-Food-Festival findet statt von Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai.

Am Freitag öffnen die Foodtrucks um 16 Uhr, um 22 Uhr schließen die Trucks, und es endet die Musik; am Samstag sind die Trucks von 12 Uhr an geöffnet bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr.