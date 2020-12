Die Neubau-Planungen gehen voran

Bis eine Brücke neu gebaut werden kann, müssen jede Menge Details geklärt werden – und Behörden ihre Zustimmung geben. Jüngste positive Entscheidung: Mit dem Neubau der Pfaffendorfer Brücke darf jetzt offiziell begonnen werden. Wie die Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz der Stadt in ihrem Schreiben vom 5. Mai mitteilte, gingen bis zum Ablauf der Frist für die Offenlage keine Klagen beim Oberverwaltungsgericht Koblenz ein. Die festgestellte Planung ist also nicht mehr anfechtbar. Die Fachleute sind schon mittendrin in der Detailplanung, um dann möglichst schnell die Unterlagen für den Förderantrag zusammenstellen zu können.