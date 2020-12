Die Nassauische Kleinbahn AG wurde im Jahr 1898 gegründet. Wie in Winfried Otts Beitrag in der Nastätter Chronik (1992) nachzulesen ist, wurden drei Bahnlinien eingerichtet, die in Nastätten zusammenliefen: eine nach Lahnstein, eine nach St. Goarshausen sowie eine weitere nach Zollhaus.