Die nächsten Termine Als Nächstes steht im Chapitol-Garten am Sonntag, 27. Juni, ab 16 Uhr, das neue Stück „Win und Vinni“ des L’una Theaters an. Das mikroko(s)mische Musical richtet sich an kleine und große Zuschauer ab sechs Jahren und beschäftigt sich mit einem Thema, das zuletzt für mehr Angst als für Freude gesorgt hat: Viren.

Gabi Mohr und Gieselbert Hoffmann wollen einen Einblick in die menschliche Zelle geben, sich dem Thema mit Witz nähern und Wissen darüber vermitteln. Und am 31. Juli sind die Gitarristen vom Duo Rumba Nova zu Gast, am 14. August kommt die Kabarettistin Anny Hartmann.