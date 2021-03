Die nackte Wahrheit

Auf Instagram lässt Irina Held unter dem Namen ayur_rina ihre Abonnenten an ihrem Leben und Leiden teilnehmen. Und das soziale Netzwerk bringt unverhofft Menschen in ihr Leben, die ihr helfen. Schauspielerin Mimi Fiedler (rechts) hat zu einer Spendenaktion aufgerufen, die in nur fünf Tagen 77.787,09 Euro gebracht hat.