Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) und Forest Stewardship Council (FSC). Die PEFC-Zertifizierung ist eine Option zur Nutzung eines Nachhaltigkeitszertifikates für rheinland-pfälzische Forstbetriebe. Landesforsten hat an der Entwicklung dieses Zertifizierungsansatzes aktiv mitgewirkt. Seit Dezember 2000 steht allen Waldbesitzern im Land dieses Zertifikat zur Verfügung. Seit 2015 ist zudem der komplette rheinland-pfälzische Staatswald FSC-zertifiziert. Quelle: www.wald.rlp.de