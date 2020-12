Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 14:47 Uhr

Die Mischung macht's Ihr Künstlername Lovra ist eine Kombination des Wortes Love und ihres Vornamens Laura. Musikalisch kombiniert Lovra Einflüsse der 1980er- und 90er-Jahre mit tanzbaren House-Beats und Gesang. Eine Mischung, die gut ankommt.

So war die Wahlberlinerin unter anderem schon auf den größten europäischen Festivals der Szene zu Gast, wie zum Beispiel auf dem Tomorrowland Festival in Belgien, Melt! in Ferropolis (Sachsen-Anhalt), Parookaville in Weeze (NRW) und Nature One in Kastellaun (Hunsrück).