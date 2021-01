Bei einem Besuch am Impfzentrum am Dienstag zeigten sich die meisten Befragten sehr zufrieden mit dem Ablauf und der Wartezeit. Auf die vielen Beschwerden über den weiten Weg und eine fehlende warme Unterstellmöglichkeit hat die Stadt mittlerweile reagiert. „Der Pavillon wurde durch ein Zelt ersetzt, weil die Impfwilligen in der Regel zu früh kommen und daher warten müssen“, teilt Stadtpressesprecher Thomas Knaak mit. Das Zelt sei beheizt.