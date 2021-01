Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 13:53 Uhr

Die Mayors for Peace

Die Mayors for PeaceDie internationale Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima (Japan) gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 7900 Städte gehören dem Netzwerk an, dazu gehören mehr als 680 Städte in Deutschland.