Wie steht es momentan um die Lust am Reisen vom Ahrtal bis zum Laacher See? Gibt es bereits Buchungsanfragen? Auf RZ-Anfrage berichtet der Ahrtal-Tourismus, dass vor allem im Bereich der Gruppenreisen und -angebote aktuell ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum gleichen Zeitraum in 2019 und 2020 festzustellen ist. Anfragen speziell zu Angeboten für Gruppen, wie zum Beispiel Führungen, sind sehr verhalten momentan. Im Bereich der Ferienwohnungen sieht es bei der Buchungslage hingegen gut aus. Hier ist für den Sommer und Herbst schon ein Großteil ausgebucht. Die Gastgeber reagieren jedoch ebenso wie der Ahrtal-Tourismus sehr flexibel auf die Situation: Sollte es aufgrund neuer Verordnungen nicht möglich sein, dass Gäste anreisen können, werden die Buchungen kostenfrei storniert. Dies gilt zum Beispiel auch für über den Ahrtal-Tourismus gebuchte Pauschalangebote. Ist die Anreise zu dem ausgewählten Zeitraum aufgrund der pandemischen Lage nicht möglich, kann der Gast seinen Aufenthalt entweder verschieben oder kostenfrei stornieren.