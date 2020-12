Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 14:43 Uhr

Die Lions haben weltweit fast 1,4 Millionen Mitglieder Lions Clubs International ist eine weltweite Vereinigung von Menschen, die in freundschaftlicher Verbundenheit bereit sind, sich den gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu stellen und uneigennützig an ihrer Lösung mitzuwirken. Mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International eine der größten Nichtregierungsorganisationen. Der erste deutsche Club wurde 1951 in Düsseldorf gegründet.

Heute engagieren sich in Deutschland 51.752 Mitglieder in 1540 Clubs (davon 100 Damenclubs und 567 gemischte Clubs) für die Gemeinschaft und für Menschen in Not. Der Lions Club Idar-Oberstein liegt mit denen in Kirn, Bad Kreuznach und Birkenfeld sowie dem Club Rhein-Nahe in einer gemeinsamen Zone.