Die Limburger Klinik für Kinder und Jugendmedizin

In der räumlich von der Neonatologie getrennten Allgemeinpädiatrischen Station können bis zu 18 Kinder stationär in Zweibettzimmern versorgt werden. Eltern haben die Möglichkeit, im Eltern-Kind-Zimmer bzw. auch auf bequemen Liegen im Patientenzimmer zu übernachten. In der Neonatologie können bis zu 15 Früh- und Neugeborene aufgenommen werden, hiervon sechs in intensivmedizinischen Überwachungszimmern, die ein optimiertes Raumkonzept zur Überwachung und Versorgung auch schwer kranker Babys und Kinder erlauben.

Alle Bettplätze in der Allgemeinpädiatrie und Neonatologie erlauben die Überwachung der kleinen Patienten über eine zentrale Monitoranlage, um größtmögliche Sicherheit während des stationären Aufenthaltes zu garantieren. Im Notfallambulanzbereich sorgen drei Behandlungszimmer und ein modern gestalteter Wartebereich für die Versorgung von Notfällen bei Kindern und Jugendlichen für den Fall, dass niedergelassene Kinderärzte oder der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung nicht verfügbar sind.