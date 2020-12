Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 13:53 Uhr

Die Leute haben ein Recht auf Informationen! Markus Eschenauer zu den Corona-Fällen im Rhein-Lahn-Kreis

Vier bestätigte Corona-Fälle. Seit Montag. Diese Zahl teilt die Kreisverwaltung mit – auf Nachfrage unserer Zeitung und erst am Donnerstag. Überraschend kommt es nicht, dass auch bei uns in der Region Menschen an dem Virus erkranken. Warum sollte ausgerechnet der Rhein-Lahn-Kreis davor gefeit sein?