Die Lepper-Stiftung

Die Stiftung mit Sitz in Daun ist im Januar 2018 von Doris G. Lepper mit der Einbringung ihrer Gesellschaftsanteile an den Firmen TPS TechniTube Röhrenwerke GmbH, Eifelion GmbH und TechniSat Digital GmbH errichtet worden. Im November 2020 hat Peter Lepper als alleiniger Gesellschafter der Techniropa Holding GmbH 100 Prozent seiner Unternehmensanteile an die Stiftung übertragen.