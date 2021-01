Die Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft Sabrina Kunz ist seit 2018 Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Zuvor hat die Polizeidirektorin fünf Jahre als Dozentin Staats- und Verfassungsrecht, Politikwissenschaft und Dienstrecht an der Hochschule der Polizei am Hahn unterrichtet. Die 40-Jährige ist seit 1997 bei der Polizei.

Danach hat sie Stationen in der Bereitschaftspolizei, im Wechselschichtdienst und im Stab durchlaufen. Seit 2018 ist sie als Vorsitzende des Hauptpersonalrats Polizei vom Dienst freigestellt. Ehrenamtlich war Sabrina Kunz seit 2002 in der Gewerkschaft der Polizei als Vorsitzende der Jungen Gruppe in Koblenz, als Landesjugendvorsitzende und als Bundesjugendvorsitzende aktiv.