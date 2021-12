Plus

Vor dem Ligafinale am kommenden Wochenende in Bremen stellt sich die Lage in der 1. Bundesliga wie folgt dar: Um die Meisterschaft turnen der Berliner TSC und Bayer 04 Leverkusen im direkten Duell gegeneinander. Der dritte Platz wird zwischen Eintracht Frankfurt und dem Charlottenburger TSV ausgeturnt.