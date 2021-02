Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 12:33 Uhr

Auch in der Hunsrück Klinik in Simmern sieht es bislang gut aus. Hier bestätigt das Krankenhaus, das es „bisher noch nicht in einen solchen Versorgungsengpass geraten ist, dass jemand nicht hätte transfundiert werden können“. Von Zeit zu Zeit sei der Blutspendedienst aber nicht in der Lage, die „passenden Konserven“ – dabei vorwiegend 0 Rh-negativ-Konserven – zu liefern, „um unseren vorgegebenen Depotbestand aufrechtzuerhalten“, räumt die Klinik ein. Für den absoluten Notfall halte der Blutspendedienst aber immer eine Reserve zurück, um diese dann bei Bedarf schnell zu liefern.