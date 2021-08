Plus Die Klinik Nette-Gut Es besteht oft Verunsicherung, wenn es um die Klinik Nette-Gut geht, weiß Pressesprecher Markus Wakulat. Denn es handelt sich eben nicht um eine Psychiatrie, sondern um eine forensische Psychiatrie. Als solche behandele man Menschen, die zwar straffällig geworden sind, aber bei der Tat selbst entweder nicht voll oder sogar gar nicht zurechnungsfähig waren, erklärt Wakulat.

Diese bleiben teils über Jahre in Behandlung und wohnen auch in der Klinik im sogenannten Maßregelvollzug. Die Klinik Nette-Gut ist die größte Maßregelvollzugsklinik in Rheinland-Pfalz. In vier Abteilungen und in drei Außenwohngruppen werden regelhaft bis zu 390 Patienten stationär behandelt, so schreibt es Wakulat auf RZ-Anfrage. Zusätzlich werden Patienten nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug von der Forensisch-Psychiatrischen Institutsambulanz (FPIA) ambulant betreut. Maßregelvollzugskliniken sind Fachkliniken mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, in denen Menschen behandelt werden, die unter Einfluss einer psychischen Erkrankung oder von Suchtmitteln eine Straftat begangen haben. Diese Menschen werden vor Gericht nicht verurteilt, sondern zur Behandlung in ein forensisch-psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. fan