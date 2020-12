Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 09:10 Uhr

Sebastian Goerke ist Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Breisiger Land, hauptberuflich ist er IT-Berater. Aufgewachsen in Franken, lebt der 34-Jährige mittlerweile mit seiner Lebensgefährtin in Brohl, von 2014 bis dieses Jahr noch in Bad Breisig. Neben der Kommunalpolitik engagiert er sich bei den Blau-Roten Funken und im Herrenelferrat der Quellenstadt. Ein weiteres Hobby ist die Geschichte seiner Heimat.

Marcel Caspers (parteilos) ist 34 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Rheineck. Der gebürtige Neuwieder ist in Bad Breisig auch bekannt als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr, hauptberuflich ist er Kämmerer bei der Stadt. Verheiratet ist er mit Sabine Caspers. Zusammen haben die beiden einen Sohn, Nils Caspers. Auch Hündin Emely gehört zur Familie wie ein paar Hennen und Kaninchen.