Die Lebensberatung Mayen ist eine von 20 Beratungsstellen des Bistums Trier in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Nach eigener Aussage sind die Lebensberatungsstellen die richtige Adresse für Fragen oder Probleme bei der Erziehung von Kindern, außerdem bei Schwierigkeiten in der Partnerschaft oder in der Familie. „Auch bei individuellen Schwierigkeiten können die Lebensberatungsstellen helfen, eventuell in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen“, heißt es auf der Internetseite der Mayener Lebensberatung. Das Hilfsangebot steht allen Menschen unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Nationalität offen.