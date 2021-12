Wer sich lieber mit Termin impfen lassen will, der kann aufs Impfzentrum Koblenz und die Impfstelle am Marienhof zurückgreifen – und natürlich einen Besuch beim Hausarzt ausmachen.

Alle Impfangebote von Koblenz in der Übersicht mit Öffnungszeiten gibt es auf www.ku-rz.de/impfko. Wer in der Impfstelle in Lützel helfen mag, schreibt eine E-Mail an gp-antoniuszentrum@t-online.de