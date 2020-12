Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 18:32 Uhr

Die Hochburgen der Kandidaten

Bei der Analyse der Wahlbezirke fällt auf, dass die Herausforderer Sandra Karduck und Dirk Meid in allen vier Stadtteilen besser abschnitten, als es ihr Gesamtergebnis widerspiegelt. Gerade in den Stadtteilen jedoch war Wolfgang Treis unterdurchschnittlich schwach. Dirk Meid erzielte in zwei Wahlbezirken gar die absolute Stimmenmehrheit.