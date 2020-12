Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 09:58 Uhr

Die Historische Fahrradtour für Nieder- und Hochräder

Treffpunkt am Samstag, 11. Juli, ist gegen 10 Uhr der Bahnhof in Staudernheim. Eingeladen sind alle Eigentümer von historischen Drahteseln, egal ob hoch oder niedrig. Eine angemessene Kostümierung wäre schön, aber keine Pflicht. Von Staudernheim geht’s durchs Glantal über die Altstadt von Meisenheim (Ankunft 11 Uhr) nach Lauterecken (Ankunft 12.30 Uhr). Dort kehrt man im Brauhaus am Bahnhof ein. Nach dem Mittagsmahl geht’s zurück, wobei Stopps in Meisenheim oder Rehborn angedacht sind. Gegen 17 Uhr soll die Historische Fahrradtour in Staudernheim beim „3Sinenwirt“ enden.