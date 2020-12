In Deesen wird der frühere Ortsbürgermeister in anonymen Schreiben beschimpft. Warum der Alt-Bürgermeister derart in die Schusslinie geriet, ist unklar. Weil der die Kirmes wegen Corona absagen musste? Weil er andere unliebsame Entscheidungen traf? Es ist schwierig, die Mauer des Schweigens zu durchbrechen.