Die Geschichte des Brunnens Der Unicef- beziehungsweise Münzbrunnen wurde von Prof. Gottfried Albert, künstlerischer Leiter der ehemaligen Agrob – Werke (heutige Deutsche Steinzeug AG), geschaffen. Das runde Brunnenbecken aus Bronze mit einem Durchmesser von zwei Metern und einer Mittelsäule, die zwei Meter hoch ist, wurde beim Neubau der KSK–Filiale in Sinzig in der Kundenhalle als „Kunst am Bau“ aufgestellt.

Ähnlich dem Trevi-Brunnen in Rom warfen Besucher der KSK–Filiale Münzen in den Brunnen. Dieser wurde regelmäßig geleert und das gesammelte Geld an die Unicef gespendet. sm