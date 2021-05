Plus

Die Ordensgemeinschaft der Schwestern vom Heiligen Geist wurde 1857 in Koblenz von vier Frauen gegründet. Eine von ihnen, Anna Maria Hoelscher (Schwester Irmina), war erste Oberin der Gemeinschaft. Die vier Frauen lebten anfangs in einer bescheidenen Wohnung in der Mehlgasse 8, die ihnen von einer Familie zur Verfügung gestellt worden war.