Die Gemeinde Die italienische katholische Gemeinde St. Anna Limburg-Wetzlar umfasst das halbe Bistum. Sie betreut 7500 Katholiken, die zwischen Idstein und Ransbach-Baumbach und von Lahnstein über Dillenburg bis Wetzlar leben.

Ihre Gottesdienste finden in Limburg sonntags jeweils ab 10.30 Uhr in der St. Annakirche sowie samstags abwechselnd in Ransbach, Idstein und Wetzlar statt.